В Самаре состоялся фестиваль «Снежный беспредел. Запасный полк»

Фестиваль начался с показательных выступлений 30-й бригады специального назначения 2-й армии. Несколько БТРов и более 20 бойцов продемонстрировали работу в условиях проведения антитеррористических мероприятий.В соревнованиях приняли участие 54 внедорожника и 60 квадроциклов различных модификаций.Также в рамках фестиваля прошли гонки на собачьих упряжках. В забеге участвовали четыре команды из Самары, Тольятти, Екатеринбурга - владельцы собак пород хаски, маламут, метис, шнауцер и немецкая овчарка.Кроме того, на мероприятии работали павильон с выставкой стрелкового оружия, крытое помещение с тепловой пушкой для обогрева и полевая кухня. Любой желающий мог посмотреть на военную технику.