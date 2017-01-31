В Самаре состоялся фестиваль «Снежный беспредел. Запасный полк»
Он прошел на полигоне Рощинский.
Фестиваль начался с показательных выступлений 30-й бригады специального назначения 2-й армии. Несколько БТРов и более 20 бойцов продемонстрировали работу в условиях проведения антитеррористических мероприятий.
В соревнованиях приняли участие 54 внедорожника и 60 квадроциклов различных модификаций.
Также в рамках фестиваля прошли гонки на собачьих упряжках. В забеге участвовали четыре команды из Самары, Тольятти, Екатеринбурга - владельцы собак пород хаски, маламут, метис, шнауцер и немецкая овчарка.
Кроме того, на мероприятии работали павильон с выставкой стрелкового оружия, крытое помещение с тепловой пушкой для обогрева и полевая кухня. Любой желающий мог посмотреть на военную технику.
Фестиваль начался с показательных выступлений 30-й бригады специального назначения 2-й армии. Несколько БТРов и более 20 бойцов продемонстрировали работу в условиях проведения антитеррористических мероприятий.
В соревнованиях приняли участие 54 внедорожника и 60 квадроциклов различных модификаций.
Также в рамках фестиваля прошли гонки на собачьих упряжках. В забеге участвовали четыре команды из Самары, Тольятти, Екатеринбурга - владельцы собак пород хаски, маламут, метис, шнауцер и немецкая овчарка.
Кроме того, на мероприятии работали павильон с выставкой стрелкового оружия, крытое помещение с тепловой пушкой для обогрева и полевая кухня. Любой желающий мог посмотреть на военную технику.
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