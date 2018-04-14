В Самаре состоялся Гагаринский субботник, приуроченный ко Дню космонавтики
Вместе с другими жителями в нем приняла участие и глава города Елена Лапушкина. Она помогала убирать газоны на бульваре улицы Осипенко, который планируется благоустроить в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды».
В этот день на улицы города также вышли участники кадрового проекта городской администрации «Самарская траектория роста», муниципальные служащие, сотрудники предприятий, студенты, предприниматели, волонтеры и просто неравнодушные жители.
Они приводили в порядок парки, скверы, бульвары, дворы и территории, прилегающие к главным городским предприятиям и социальным объектам. Кроме того, на центральных улицах Самары покрасили фасады некотрых зданий.
- Перед тем, как присоединиться к участникам субботника, я посетила несколько городских территорий и была приятно удивлена количеством людей, вышедших на улицы. В этом году весна в Самару пришла поздно, снег на газонах растаял не везде, земля окончательно не просохла, но это не помешало самарцам вооружиться хорошим настроением и подключиться к благоустройству родного города, - сказала глава города.
Улица Осипенко - знаковое для города место. Здесь находятся старинные ворота Никольского монастыря. По словам Лапушкиной, их отреставрируют до ЧМ-2018. Для этого глава города проведет встречу с инвестором, который поможет восстановить памятник.
После субботника она также посетила ряд объектов, на которых проводят работы по ремонту фасадов.
В этот день на улицы города также вышли участники кадрового проекта городской администрации «Самарская траектория роста», муниципальные служащие, сотрудники предприятий, студенты, предприниматели, волонтеры и просто неравнодушные жители.
Они приводили в порядок парки, скверы, бульвары, дворы и территории, прилегающие к главным городским предприятиям и социальным объектам. Кроме того, на центральных улицах Самары покрасили фасады некотрых зданий.
- Перед тем, как присоединиться к участникам субботника, я посетила несколько городских территорий и была приятно удивлена количеством людей, вышедших на улицы. В этом году весна в Самару пришла поздно, снег на газонах растаял не везде, земля окончательно не просохла, но это не помешало самарцам вооружиться хорошим настроением и подключиться к благоустройству родного города, - сказала глава города.
Улица Осипенко - знаковое для города место. Здесь находятся старинные ворота Никольского монастыря. По словам Лапушкиной, их отреставрируют до ЧМ-2018. Для этого глава города проведет встречу с инвестором, который поможет восстановить памятник.
После субботника она также посетила ряд объектов, на которых проводят работы по ремонту фасадов.
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