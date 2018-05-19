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В Самаре состоялось открытие музея Эльдара Рязанова

В субботу, 19 мая,  распахнул свои двери первый в России музей Эльдара Рязанова. Он находится в доме на Фрунзе, 120.

Сюда новорожденного Эльдара принесла мама Софья Михайловна в квартиру своей сестры Жени. Это было в 1927 году. А в 1941 Элик Рязанов вновь попадает в наш город с семьей во время эвакуации. В 1912 году наш великий земляк становится Почетным гражданином Самары. А в год его 90-летия здесь воздвигают памятник любимому всеми кинорежиссеру.

Сквер возле памятника сегодня превратился в концертный зал под открытым небом. Городской духовой оркестр играл музыку из фильмов режиссера, а со сцены актеры самарских театров читали его стихи.

- Эльдар Рязанов – настоящий самарец, - говорит наш старейший кинодокументалист Борис Кожин. – В каждом из героев его картин – частичка самого Эльдара. Возьмите, например, его Деточкина. Это самарский тип характера. Без таких людей не было бы России.

В 14:00 родственники режиссера, представители областной и городской администрации перерезали красную ленту, открыв экспозицию музея, которая располагается пока на первом этаже здания.

Ольга Эльдаровна Рязанова, дочь режиссера и его вдова Эмма Валериановна Абайдуллина поблагодарили самарцев за любовь к Эльдару Рязанову и выразили благодарность руководству города и области, а также творческому коллективу художников, архитекторов и музейщиков за великолепный музей. Они поразились, что создать его в нашем городе удалось за такой короткий срок.

Врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов назвал музей новой интереснейшей точкой на карте Самары, которая привлечет толпы туристов. А глава города Елена Лапушкина добавила, что это не точка, а многоточие, так как музей будет расширяться, пополняться новыми экспонатами. Скоро откроются залы на втором и третьем этажах рязановского дома.
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Дата: 19 мая 2018 , 18:13
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Автор текста: Татьяна Гриднева
Автор фото: Екатерина Елизарова
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