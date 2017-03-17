В Самаре состоялась конференция «Молодежь против террора»

В ходе конференции прошла выставка муляжей взрывных устройств, макетов огнестрельного и холодного оружия, технических средств, используемых для обеспечения безопасности. Студентам и преподавателям были продемонстрированы тематические видеофильмы и презентации, выступили сотрудники УФСБ.В рамках мероприятия были обсуждены меры, предпринимаемые на федеральном и региональном уровне для обеспечения безопасности и противодействия терроризму. Кроме того, был рассмотрен вопрос выявления признаков вербовки в террористические организации и вовлечения молодежи в террористическую деятельность. Также участникам конференции был рассказан порядок действий при возникновении террористических угроз разных уровней.