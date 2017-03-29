В Самаре состоится ярмарка вакансий
Она пройдет завтра с 11:00 до 14:00 в ДК Литвинова (пр. Кирова, 145).
В ярмарке примут участие более 60 предприятий различных сфер деятельности, которые предоставят около тысячи вакантных мест. Все желающие смогут получить индивидуальные консультации по эффективным способам поиска работы, участию в специальных программах по самозанятости и временной занятости, возможности
бесплатного профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации, а также принять участие в мастер-классах.
Кроме того, в рамках ярмарки вакансий специалисты помогут подобрать подходящий вариант трудоустройства из общегородской базы Центра занятости, которая насчитывает свыше 15 тысяч вакансий по различным направлениям.
На ярмарку будут приглашены представители Пенсионного Фонда России, которые проконсультируют соискателей по вопросам пенсионного и соцобеспечения, и представители администрации Самары, которые ответят на актуальные вопросы по охране труда и технике безопасности.
В ярмарке примут участие более 60 предприятий различных сфер деятельности, которые предоставят около тысячи вакантных мест. Все желающие смогут получить индивидуальные консультации по эффективным способам поиска работы, участию в специальных программах по самозанятости и временной занятости, возможности
бесплатного профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации, а также принять участие в мастер-классах.
Кроме того, в рамках ярмарки вакансий специалисты помогут подобрать подходящий вариант трудоустройства из общегородской базы Центра занятости, которая насчитывает свыше 15 тысяч вакансий по различным направлениям.
На ярмарку будут приглашены представители Пенсионного Фонда России, которые проконсультируют соискателей по вопросам пенсионного и соцобеспечения, и представители администрации Самары, которые ответят на актуальные вопросы по охране труда и технике безопасности.
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