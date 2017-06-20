В Самаре состоится выставка работ члена Российской академии художеств Андрея Есионова
Экспозиция работ живописца пройдет в Самарском художественном музее с 22 июня по 31 июля.
Андрей Кимович Есионов – именитый художник: живописец и график, мастер портрета и городского пейзажа. Член-корреспондент Российской академии художеств, член Творческого Союза художников России, Московского Объединения художников Международного художественного фонда, ВТОО «Союз художников России».
Художник родился 30 ноября 1963 года в Ташкенте.
В 1981 году окончил Республиканскую специализированную музыкально-художественную школу-интернат по специальности художник-график. В том же году поступил в Ташкентский Государственный театрально-художественный институт им. А.Н. Островского, где получил академическое образование на отделении станковой живописи. Уже первые его самостоятельные работы привлекли внимание старших коллег и критиков. Однако в последующие годы он посвятил себя предпринимательской деятельности. И только спустя двадцать лет Андрей Есионов вновь заявил о себе, за короткий срок завоевав сердца поклонников не только в России, но и за рубежом. Сейчас художник живет и работает в Москве. Ему подвластны жанры портрета и исторической, философской картины, он увлекается также акварелью.
- Незаурядное образное мышление, высокий профессионализм и неповторимая техника воплощения замысла являются основополагающими качествами индивидуального стиля Андрея Есионова. Экспозиция акварелей мастера под интригующим названием «Искусство преображений» стала логическим продолжением его концептуальной программы визуального восприятия реальности и ее виртуальной трансформации, - замечает академик Александр Рожин, член Президиума РАХ, главный редактор журнала «Третьяковская галерея».
Произведения Есионова находятся в коллекциях Московского музея современного искусства (Москва), Государственного Русского музея (Санкт-Петербург). На выставке в Самарском областном художественном музее будут представлены 32 работы. 8+
Андрей Кимович Есионов – именитый художник: живописец и график, мастер портрета и городского пейзажа. Член-корреспондент Российской академии художеств, член Творческого Союза художников России, Московского Объединения художников Международного художественного фонда, ВТОО «Союз художников России».
Художник родился 30 ноября 1963 года в Ташкенте.
В 1981 году окончил Республиканскую специализированную музыкально-художественную школу-интернат по специальности художник-график. В том же году поступил в Ташкентский Государственный театрально-художественный институт им. А.Н. Островского, где получил академическое образование на отделении станковой живописи. Уже первые его самостоятельные работы привлекли внимание старших коллег и критиков. Однако в последующие годы он посвятил себя предпринимательской деятельности. И только спустя двадцать лет Андрей Есионов вновь заявил о себе, за короткий срок завоевав сердца поклонников не только в России, но и за рубежом. Сейчас художник живет и работает в Москве. Ему подвластны жанры портрета и исторической, философской картины, он увлекается также акварелью.
- Незаурядное образное мышление, высокий профессионализм и неповторимая техника воплощения замысла являются основополагающими качествами индивидуального стиля Андрея Есионова. Экспозиция акварелей мастера под интригующим названием «Искусство преображений» стала логическим продолжением его концептуальной программы визуального восприятия реальности и ее виртуальной трансформации, - замечает академик Александр Рожин, член Президиума РАХ, главный редактор журнала «Третьяковская галерея».
Произведения Есионова находятся в коллекциях Московского музея современного искусства (Москва), Государственного Русского музея (Санкт-Петербург). На выставке в Самарском областном художественном музее будут представлены 32 работы. 8+
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
20 июня 2017
243
20 июня 2017
247
1
20 июня 2017
211
20 июня 2017
403
20 июня 2017
164
20 июня 2017
126
20 июня 2017 , 16:11
243
На эти цели из бюджета города планируют потратить почти миллион рублей.
20 июня 2017 , 16:01
109
В пятницу, 23 июня, на речном вокзале пройдёт День открытых дверей на круизных теплоходах.
20 июня 2017 , 15:11
209
В конкурсе на право заключения концессионного соглашения на создание снегоплавильной станции с...
20 июня 2017 , 15:09
247
Во вторник, 20 июня, примерно в 14 часов в городе вместе с уже привычным дождем посыпался град....
20 июня 2017 , 14:31
211
В среду, 21 июня, с 21:00 до 22:30 на территории III очереди набережной реки Волги...
20 июня 2017 , 13:48
403
В воскресенье, 2 июля, в 13:00 состоится марафон «Я - Невеста».
20 июня 2017 , 13:44
164
Федеральное министерство труда и защиты опубликовало постановление правительства РФ о переносе...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
12 июня 2017
8529
2
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
25 мая 2017
8079
7
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
16 июня 2017
6264
1
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
23 мая 2017
6210
2
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
23 мая 2017
1089
1
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена.
26 мая 2017
1307
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
2 июня 2017
1150
2
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
2 июня 2017
737
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...