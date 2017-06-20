В Самаре состоится выставка работ члена Российской академии художеств Андрея Есионова

Экспозиция работ живописца пройдет в Самарском художественном музее с 22 июня по 31 июля.



Андрей Кимович Есионов – именитый художник: живописец и график, мастер портрета и городского пейзажа. Член-корреспондент Российской академии художеств, член Творческого Союза художников России, Московского Объединения художников Международного художественного фонда, ВТОО «Союз художников России».



Художник родился 30 ноября 1963 года в Ташкенте.



В 1981 году окончил Республиканскую специализированную музыкально-художественную школу-интернат по специальности художник-график. В том же году поступил в Ташкентский Государственный театрально-художественный институт им. А.Н. Островского, где получил академическое образование на отделении станковой живописи. Уже первые его самостоятельные работы привлекли внимание старших коллег и критиков. Однако в последующие годы он посвятил себя предпринимательской деятельности. И только спустя двадцать лет Андрей Есионов вновь заявил о себе, за короткий срок завоевав сердца поклонников не только в России, но и за рубежом. Сейчас художник живет и работает в Москве. Ему подвластны жанры портрета и исторической, философской картины, он увлекается также акварелью.



- Незаурядное образное мышление, высокий профессионализм и неповторимая техника воплощения замысла являются основополагающими качествами индивидуального стиля Андрея Есионова. Экспозиция акварелей мастера под интригующим названием «Искусство преображений» стала логическим продолжением его концептуальной программы визуального восприятия реальности и ее виртуальной трансформации, - замечает академик Александр Рожин, член Президиума РАХ, главный редактор журнала «Третьяковская галерея».



Произведения Есионова находятся в коллекциях Московского музея современного искусства (Москва), Государственного Русского музея (Санкт-Петербург). На выставке в Самарском областном художественном музее будут представлены 32 работы. 8+