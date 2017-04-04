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В Самаре состоится спартакиада инвалидов

5 апреля в 15.00 в спортивно-оздоровительном комплексе «Самарский» и 6 апреля во Дворце спорта легкой атлетики состоится городская спартакиада людей с ограниченными возможностями.
 
Организатором мероприятия выступает департамент физической культуры и спорта Самары. В соревнованиях примут участие команды спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха и нарушением зрения в возрастной категории от 18 до 60 лет.
 
В программе заявлены следующие виды спорта: армрестлинг; легкая атлетика; троеборье колясочников; плавание; настольный теннис; шашки; стрельба.
 
Торжественное открытие спартакиады состоится 5 апреля.
Дата: 4 апреля 2017 , 10:53
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Екатерина Елизарова
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