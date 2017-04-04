В Самаре состоится спартакиада инвалидов

Организатором мероприятия выступает департамент физической культуры и спорта Самары. В соревнованиях примут участие команды спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха и нарушением зрения в возрастной категории от 18 до 60 лет.

В программе заявлены следующие виды спорта: армрестлинг; легкая атлетика; троеборье колясочников; плавание; настольный теннис; шашки; стрельба.

Торжественное открытие спартакиады состоится 5 апреля.