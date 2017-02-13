В Самаре состоится прием граждан по вопросам здравоохранения

16 февраля в 10:00 начнется прием граждан по вопросам здравоохранения и бесплатного оказания медицинской помощи населению.В ходе приема в порядке живой очереди можно будет получить необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения проблем, а при наличии оснований будут оказаны меры по содействию в реализации прав или устранению допущенных нарушений в сфере здравоохранения.Встречи пройдут в указанный день и время в следующих учреждениях:Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова,Самарская городская клиническая больница № 2 им. Н.А. Семашко,Самарская городская больница № 5,Самарская городская поликлиника № 9,Самарская городская поликлиника № 1,Самарская областная клиническая больница им. В.Д.Середавина,Самарский областной клинический онкологический диспансер,Самарский областной клинический кардиологический диспансер,Клиники государственного медицинского университета.Телефон для справок: 8(846) 337-29-03.