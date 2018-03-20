В Самаре состоится презентация книги оперной певицы Евгении Теняковой

Она поделится с читателями невыдуманными историями из детства.



В среду, 21 марта, 16:00 в Самарском доме актера (ул. Вилоновская, 24) состоится презентация книги солистки Самарского академического театра оперы и балета, заслуженной артистки России Евгении Теняковой. Познакомиться с циклом поэтических рассказов «Непридумки» приглашают всех желающих: взрослых и детей (0+). Иллюстрации к изданию подготовила художник Наталья Хохлова.