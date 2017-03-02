В Самаре состоится премьера спектакля «Наш класс»

Спектакль «Наш класс» от театра «Город» – драма по мотивам пьесы Тадеуша Слободзянека «Одноклассники. История в XIV уроках». Пьеса показывает трагические взаимоотношения бывших одноклассников – поляков и евреев на фоне важных событий истории XX века. 16+Добавим, эскиз к спектаклю «Наш класс» (тогда ещё «Одноклассники») стал лауреатом фестиваля молодой режиссуры «Место действия».