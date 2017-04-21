В Самаре состоится открытие персональной выставки создателя памятника Григорию Засекину
Выставка Карэна Саркисова откроется 26 апреля в 18:00 в галерее Вавилон».
По словам скульптора, мотивом его творчества является человек во всех его проявлениях: красота человеческого тела и душевная красота личности. Все это рождает огромное разнообразие тем для художника, позволяет передать красоту мира через творчество.
Выставку можно посетить по адресу: ул.Ульяновская, 18, ТЦ Вавилон, 5 этаж.
Экспозиция будет открыта с 27 апреля по 30 мая.
Справка:
Карэн Саркисов родился в Самаре.
Закончил Пензенское художественное училище.
Закончил Российскую художественную Академию Живописи Ваяния и Зодчества.
Закончил аспирантуру РАЖВиЗ.
Преподавал в РАЖВиЗ.
В настоящее время живет и работает в Москве.
Награжден:
- Императорская медаль «Юбилей Всенародного подвига» 1613-2013гг.
- Почетный Знак Балтийской Строительной компании «Верность Честь Слава»
- Губернаторская Премия 2014 г. «За создание памятника князю Григорию Засекину – строителю Самары»
- Премия «Золотой Витязь» 2016 г. «За творческие достижения в строительстве храмов»
- Многими памятными грамотами «За труд в создании памятников выдающимся людям».
По словам скульптора, мотивом его творчества является человек во всех его проявлениях: красота человеческого тела и душевная красота личности. Все это рождает огромное разнообразие тем для художника, позволяет передать красоту мира через творчество.
Выставку можно посетить по адресу: ул.Ульяновская, 18, ТЦ Вавилон, 5 этаж.
Экспозиция будет открыта с 27 апреля по 30 мая.
Справка:
Карэн Саркисов родился в Самаре.
Закончил Пензенское художественное училище.
Закончил Российскую художественную Академию Живописи Ваяния и Зодчества.
Закончил аспирантуру РАЖВиЗ.
Преподавал в РАЖВиЗ.
В настоящее время живет и работает в Москве.
Награжден:
- Императорская медаль «Юбилей Всенародного подвига» 1613-2013гг.
- Почетный Знак Балтийской Строительной компании «Верность Честь Слава»
- Губернаторская Премия 2014 г. «За создание памятника князю Григорию Засекину – строителю Самары»
- Премия «Золотой Витязь» 2016 г. «За творческие достижения в строительстве храмов»
- Многими памятными грамотами «За труд в создании памятников выдающимся людям».
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