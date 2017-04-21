В Самаре состоится открытие персональной выставки создателя памятника Григорию Засекину

По словам скульптора, мотивом его творчества является человек во всех его проявлениях: красота человеческого тела и душевная красота личности. Все это рождает огромное разнообразие тем для художника, позволяет передать красоту мира через творчество.Выставку можно посетить по адресу: ул.Ульяновская, 18, ТЦ Вавилон, 5 этаж.Экспозиция будет открыта с 27 апреля по 30 мая.Карэн Саркисов родился в Самаре.Закончил Пензенское художественное училище.Закончил Российскую художественную Академию Живописи Ваяния и Зодчества.Закончил аспирантуру РАЖВиЗ.Преподавал в РАЖВиЗ.В настоящее время живет и работает в Москве.Награжден:- Императорская медаль «Юбилей Всенародного подвига» 1613-2013гг.- Почетный Знак Балтийской Строительной компании «Верность Честь Слава»- Губернаторская Премия 2014 г. «За создание памятника князю Григорию Засекину – строителю Самары»- Премия «Золотой Витязь» 2016 г. «За творческие достижения в строительстве храмов»- Многими памятными грамотами «За труд в создании памятников выдающимся людям».