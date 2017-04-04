В Самаре состоится концерт, посвященный 20-летию школы «Яктылык»

Он пройдет 5 апреля в 15:00 в «ДК «Заря» (пр. 9 Мая, 16) в рамках ежегодного фестиваля детского творчества «Поют татарские дети».



В этом году мероприятие приурочено к юбилею школы «Яктылык» («Светоч»), в которой сохраняются и передаются основы татарской культуры.



Постоянным участником фестивалей являются хореографические и вокальные коллективы образовательного учреждения. Также свое мастерство продемонстрируют юные артисты Тольятти и других районов губернии.



Традиционно на праздник приглашаются популярные артисты эстрады и театра Татарстана. В фойе Дворца культуры проводится дополнительная культмассовая программа.