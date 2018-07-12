В Самаре состоится фестиваль пляжных видов спорта
С 18 по 22 июля на набережной Волги пройдет «Самара Open Комус Fest».
В течение пяти дней будут проходить игры по четырем видам пляжного спорта: пляжный волейбол, пляжный теннис, пляжный футбол, пляжное регби. Будет разыгран призовой фонд в 1 500 000 рублей.
На фестивале ожидается более 1 000 участников со всей России. Для всех гостей и участников состоятся конкурсы с призами, а также мастер-классы от известных спортсменов волейболистов: Тараса Мыськива и Руслана Даянова - пишет администрация Самары.
В течение пяти дней будут проходить игры по четырем видам пляжного спорта: пляжный волейбол, пляжный теннис, пляжный футбол, пляжное регби. Будет разыгран призовой фонд в 1 500 000 рублей.
На фестивале ожидается более 1 000 участников со всей России. Для всех гостей и участников состоятся конкурсы с призами, а также мастер-классы от известных спортсменов волейболистов: Тараса Мыськива и Руслана Даянова - пишет администрация Самары.
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