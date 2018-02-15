В Самаре состоится фестиваль межрегиональной лиги КВН
В пятницу, 16 февраля, на сцене КРЦ «Звезда» выступят лучшие команды Самарской области, других регионов РФ и ближнего зарубежья.
Начало в 19.00. Билеты можно приобрести в кассе КРЦ «Звезда» до начала мероприятия, у представителей играющих команд, профкомах вузов.
Подробности по телефону 270-34-76.
Специальным гостем мероприятия станет команда "Волжане СамГТУ" из Премьер лиги КВН.
Межрегиональная лига КВН «Самара» проводится международным союзом КВН совместно с телевизионным творческим объединением «АМИК» при поддержке администрации Самары. 16+
Начало в 19.00. Билеты можно приобрести в кассе КРЦ «Звезда» до начала мероприятия, у представителей играющих команд, профкомах вузов.
Подробности по телефону 270-34-76.
Специальным гостем мероприятия станет команда "Волжане СамГТУ" из Премьер лиги КВН.
Межрегиональная лига КВН «Самара» проводится международным союзом КВН совместно с телевизионным творческим объединением «АМИК» при поддержке администрации Самары. 16+
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
15 февраля 2018
93
15 февраля 2018
111
15 февраля 2018
128
15 февраля 2018
122
15 февраля 2018
245
15 февраля 2018
186
15 февраля 2018
157
15 февраля 2018
164
15 февраля 2018
157
1
15 февраля 2018 , 11:34
111
Все желающие смогут увидеть выступления артистов из Самары и других городов России, танцевальные...
15 февраля 2018 , 11:34
93
Н а сцене КРЦ «Звезда» выступят лучшие команды Самарской области, других регионов РФ...
15 февраля 2018 , 11:25
128
В историческом центре продолжает расти число усадеб, где проводится ремонт с элементами...
15 февраля 2018 , 11:03
122
Журналисты «СГ» провели один день с реанимационной бригадой центральной подстанции...
15 февраля 2018 , 10:59
245
Авария произошла в Самаре в среду, 14 февраля, в 16:25.
15 февраля 2018 , 10:42
186
Трагедия произошла в среду, 14 февраля, в Кинель-Черкасском районе Самарской области.
15 февраля 2018 , 10:25
157
Самарцам решать, какие улицы, парки, площади, аллеи и скверы благоустроят в 2018 году.
15 февраля 2018 , 10:24
164
Операция прошла в Самарской области 10 февраля.
15 февраля 2018 , 09:50
157
Для большинства исторических городов крепость - это важнейшая часть истории и идентичности....
15 февраля 2018 , 09:39
156
В Самаре от снега и наледи расчистили 80% дворов и 85% крыш многоквартирных домов
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
27 января 2018
2743
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
5 февраля 2018
2499
Авария произошла в понедельник, 5 февраля, около 8:00 в Волжском районе между поселками...
24 января 2018
2323
2
В пятницу, 26 января, состоится электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению,...
13 февраля 2018
2322
Они начнут работать на маршрутах в дни Чемпионата мира по футболу.
19 января 2018
2307
7 февраля 2018
656
С ее помощью можно отправить валентинку.
5 февраля 2018
634
Авария произошла вечером в понедельник, 5 февраля.
16 января 2018
1061
Встреча представителей правительства Самарской области с общественниками состоится в четверг, 18...
16 января 2018
430
Курумоч подвел итоги работы в 2017 году.
16 января 2018
605
В ночь с четверга на пятницу, 19 января, православные самарцы будут отмечать праздник Крещения...