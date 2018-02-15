В Самаре состоится фестиваль межрегиональной лиги КВН

В пятницу, 16 февраля, на сцене КРЦ «Звезда» выступят лучшие команды Самарской области, других регионов РФ и ближнего зарубежья.Начало в 19.00. Билеты можно приобрести в кассе КРЦ «Звезда» до начала мероприятия, у представителей играющих команд, профкомах вузов.Подробности по телефону 270-34-76.Специальным гостем мероприятия станет команда "Волжане СамГТУ" из Премьер лиги КВН.Межрегиональная лига КВН «Самара» проводится международным союзом КВН совместно с телевизионным творческим объединением «АМИК» при поддержке администрации Самары. 16+