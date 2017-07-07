В Самаре состоится экологический фестиваль NON-STOP

В четверг, 13 июля, с 10:30 утра в парке Победы будет проходить фестиваль, посвящённый Году экологии в России.



В рамках фестиваля пройдут разнообразные мастер-классы, конкурсы, викторины, как для подрастающего поколения, так и для взрослых.



На празднике будут организованы тематические площадки, посвящённые миру природы. На площадке «Эколото» посетители смогут поиграть в настольную игру о животных; на площадке «Экоринг» любителям природы будет предложено пройти 5 этапов интерактивной игры, а на площадке «Экоказино» участники сделают свои ставки на игровом поле, каждый сектор которого содержит вопросы, посвящённые живой природе. На площадке «Вторая жизнь» желающие смогут научится делать поделки из старых дисков. Работа площадки «Летний абонемент» будет интересна книгочеям: здесь они смогут обменяться книгами и журналами.



Пройдет также конкурс на лучший костюм, сделанный из вторичных материалов. Затем состоится парад экологических костюмов. Победителей конкурсов ждут призы.



Вход свободный, 0+.