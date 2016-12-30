В Самаре состоится дополнительное распределение мест в детских садах

Как сообщает пресс-служба администрации Самары, для успешного проведения указанной процедуры рекомендуется до 15 января включительно проверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование») (https://es.asurso.ru). В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений следует обратиться в«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (МФЦ) для внесения необходимых изменений.Информация об имеющихся свободных местах в дошкольных образовательных учреждениях по состоянию на 30 декабря будет размещена на сайте департамента образования городской администрации http://www.depsamobr.samregion.ru в разделе «Новости». Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление можно обратиться в МФЦ.Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в общеобразовательном дошкольном учреждении в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством; даты регистрации ребенка в электронном реестре; возраста ребенка по состоянию к 1 сентября 2016 года; направленности группы.О предоставлении места для ребенка в родителям сообщат специалисты в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Самостоятельно с результатами распределения мест можно ознакомиться, обратившись на сайт es.asurso.ru. и заполнив поле индивидуальным номером своего обращения.Администрация города обращает внимание родителей на необходимость своевременного обращения для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным местом в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте). Для этого необходимо обращаться непосредственно в то общеобразовательное дошкольное учреждение, в котором ребенку предоставлено место.Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным для ребенка местом необходимо обращаться в МФЦ. В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет. В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.