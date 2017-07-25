В Самаре состоится читка пьесы классика немецкой литературы

Читка пьесы Хайнера Мюллера «Гамлет-машина» состоится в субботу, 29 июля.



- «Гамлет-машину» мы с Бари Салимовым начали разбирать еще пару лет назад, когда работали над другим проектом. Сейчас Бари приехал из Ростова и мы решили вновь взяться за этот текст, повзаимодействовать с ним, - рассказал организатор и участник читки Василий Яров. - Мир «Гамлет-машины» - это мир после катастрофы, причем катастрофы парадоксальной. С одной стороны текст ниспровергает само мироздание в принципе, но с другой - ты понимаешь, что это мироздание было страшнее самих его руин.



В читке участвуют Бари Салимов - режиссер и актер, в данный момент работает в Ростовском молодежном театре и Яров Василий - актер новокуйбышевского театра-студии «Грань».



Читка состоится 29 июля в 19:00 по адресу Хлебная площадь, 4 (Центр авторского творчества Дарьи Ивановской). Вход свободный, 18+.



Хайнер Мюллер - немецкий драматург, театральный режиссер, поэт, эссеист, крупнейшая фигура немецкого театра после Бертольта Брехта.

