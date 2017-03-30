В Самаре состоится бал в честь юбилея Самарского знамени
30 марта в помещении средней школы №12 состоится IV городской кадетский бал, посвящённый 140-летию Самарского знамени.
На него приглашены около двухсот человек. Это кадеты и воспитанницы детских хореографических объединений. Форма одежды для учащихся кадетских корпусов – парадная. Девушки должны быть в бальных платьях. Юные участники бала исполнят массовые старинные танцы, такие как полонез, падеграс, французский вальс, краковяк, полька. Единственной данью современной моде будет блюз-пинк, который ребята разучили специально к данному мероприятию.
В программе бала: выставка Детской картинной галереи «Самара: вчера, сегодня, завтра», праздничное дефиле бальных танцев, театрализованное представление по мотивам истории Самарского знамени, болгарский танец «хора», исполняемый всеми участниками бала. Оценить выправку будущих офицеров приглашены председатель самарского городского Совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Владимир Пронин и член Совета Самарской областной общественной организации «Союз генералов Самары» - руководитель сектора по военно-патриотическому воспитанию молодёжи Николай Хохлунов. Ну и, конечно, педагоги и родители юных танцоров.
На него приглашены около двухсот человек. Это кадеты и воспитанницы детских хореографических объединений. Форма одежды для учащихся кадетских корпусов – парадная. Девушки должны быть в бальных платьях. Юные участники бала исполнят массовые старинные танцы, такие как полонез, падеграс, французский вальс, краковяк, полька. Единственной данью современной моде будет блюз-пинк, который ребята разучили специально к данному мероприятию.
В программе бала: выставка Детской картинной галереи «Самара: вчера, сегодня, завтра», праздничное дефиле бальных танцев, театрализованное представление по мотивам истории Самарского знамени, болгарский танец «хора», исполняемый всеми участниками бала. Оценить выправку будущих офицеров приглашены председатель самарского городского Совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Владимир Пронин и член Совета Самарской областной общественной организации «Союз генералов Самары» - руководитель сектора по военно-патриотическому воспитанию молодёжи Николай Хохлунов. Ну и, конечно, педагоги и родители юных танцоров.
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