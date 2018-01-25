В Самаре состоится «Лыжня России»

Массовые соревнования пройдуи 10 февраля на базе «Чайка» (поселок Управленческий).



Поучаствовать в лыжной гонке могут бесплатно все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки.



В программе - забеги на дистанции 5 и 10 км по различным возрастным категориям, детский забег на 300 метров, массовый забег на 2018 метров. Победители и призеры будут награждены медалями, дипломами и ценными призами.



В ходе спортивного праздника будут проводиться конкурсы и работать детские площадки. Также можно будет выполнить нормативы ГТО по бегу на лыжах на 5 км (возраст от 16 до 39 лет, подробности по выполнению:276-96-20).



С 5 по 9 февраля можно подать заявку заранее, посетив «Чайку» с 11:00 до 18:00 (телефон: 950-19-73). Для заявки потребуется паспорт (или свидетельство о рождении) и полис обязательного медицинского страхования. Для участия в гонке на 5 км и 10 км дополнительно нужно медицинское заключение. Жителям младше 18 лет потребуется справка врача о допуске к соревнованиям. В день соревнований, 10 февраля, заявку можно подать с 8:30 до 10:00 на УСЦ «Чайка».



Также в день соревнований пустят дополнительные автобусы № 50у от остановки «Барбошина Поляна» до места гонки.