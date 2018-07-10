В Самаре сокращают число уличных колонок

Местным жителям пришлось ходить за водой во двор, находящийся вблизи торгового центра «Вавилон». Чтобы пройти от дома через Самарскую до Ульяновской, нужно преодолеть почти 100 метров.- Кому пришла в голову идея отключить колонку в нашем переулке? - недоумевает жительница дома №188 по улице Самарской Татьяна Замашникова. - У нас в здании нет ни водопровода, ни канализации, только отопление. И вот новые трудности.Люди возмущаются: в старых домах проживает много пожилых людей, есть многодетные семьи, им после отключения колонки стало особенно сложно. Кто из жильцов помоложе, приспособились носить ведра через прореху в заборе. Остальным приходится делать круг. Старшее поколение беспокоит, что будет осенью, зимой. В дождь, слякоть, гололед придется носить тяжелые ведра, риск поскользнуться и упасть возрастает многократно.В «РКС-Самара» объяснили, почему произошло отключение:- В районе домов №№9-13 на улице Ярмарочной, на проходном месте, демонтирована водоразборная колонка. Ею пользовались далеко не только местные жители. Автовладельцы наливали там воду. Еще одна сторона проблемы - незаконные подключения. Нередко к колонке прикрепляли шланги для полива огорода или мытья машины, заметим, питьевой водой. Дома стоят приборы учета, а здесь вроде бы все даром. А ведь колонки не являются источником бесплатной воды общего пользования.Что касается обеспечения водой местных жителей - она есть в доме №9, жильцы дома №13 оплачивают частично за «приносную» воду, частично за воду в доме. Никто из них не жалуется. А вот дом №11 на учете в РКС не стоит. Так бывает, когда дома передают от управляющих компаний на прямые расчеты. Обычно жители, не получая квитанций, обращаются в компанию, где им заводят лицевые счета для обслуживания. В этом случае не менее трех лет абоненты пользовались водой, не получая квитанций, не оплачивая услугу, и молчали. А проявились они с жалобами только тогда, когда была демонтирована колонка. Причем вторая колонка от дома №11 находится в 25 метрах. Проблема в том, что во дворе построен забор, который жителям надо обходить.Жителям дома №11 в РКС предлагают такое решение проблемы: оплатить потребление воды за три предыдущие года.- После будем решать вопрос дальнейшего водоснабжения, - сообщили в компании. - Добросовестным потребителям мы всегда идем навстречу. Но напомним, в системе централизованного водоснабжения вода питьевая, специально подготовленная. Бесплатной она не бывает.Представители РКС отмечают, что решение по каждой конкретной колонке может приниматься в индивидуальном порядке. Например, кому-то можно провести трубу на паритетных началах, то есть часть работ за свой счет выполняют коммунальщики, часть оплачивает потребитель. Кроме того, возможен вариант переноса колонки с улицы внутрь квартала, комуто могут привозить воду в дом. Главное условие, которое выдвигают коммунальщики, - обращения принимаются только от добросовестных абонентов, тех, кто вовремя оплачивает услуги водоснабжения.