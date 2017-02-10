В Самаре соберутся сильнейшие танцоры страны

Завтра в «МТЛ Арене» стартует открытый Кубок Губернатора Самарской области по спортивным танцам «Жемчужина Поволжья-2017». В соревнованиях выступят лучшие танцевальные пары России.



Предварительные заявки на участие в «Жемчужине Поволжья – 2017» подали более 380 пар из 26 регионов страны. Более ста участников - из Самарской губернии. Танцоры будут бороться за призы в различных возрастных группах и программах. В рамках турнира пройдут первенство и чемпионат Приволжского федерального округа среди детей и взрослых для участия в чемпионате России.



Торжественная церемония открытия юбилейного 15-го турнира состоится в субботу, 11 февраля, в 17:30.