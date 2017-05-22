В Самаре снова отключат горячую воду в домах нескольких районов

Как сообщает пресс-служба ПТС, с 22 по 24 мая будет временно приостановлено горячее водоснабжение для жителей домов в пределах улиц: Земеца – Береговая – Кирова - Заводское шоссе – проезд Мальцева – Ближняя – железная дорога.Горожан просят не приближаться к зонам парения и выхода на поверхность горячей воды и не оставлять машины в непосредственной близости от тепловых камер и наружных теплотрасс.Обо всех обнаруженных повреждениях просят сообщать в диспетчерскую службу ПТС на сайт http://63teplo.ru/ или по телефону (846) 279-65-00.Горячую воду потребителям вернут после устранения выявленных повреждений.