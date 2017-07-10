В Самаре снова начал работать цифровой планетарий

Он открылся в музее Алабина. Посетителей ждут сферические фильмы о зарождении жизни во вселенной, освоении Луны и многом другом.



На выбор предлагается несколько фильмов: «Кошка», «Блесточка», «8 чудес млечного пути», «Рождение солнечной системы», «Тёмная материя», «Происхождение жизни». Среднее время просмотра - 25-30 минут.



Стоимость билета: взрослые - 170 рублей, школьники, студенты и пенсионеры - 120 рублей.