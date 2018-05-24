В Самаре снизилось число несчастных случаев на производстве
За четыре месяца этого года в Самаре зафиксировано 54 несчастных случая на производстве. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период 2017-го. Причины производственного травматизма обсудили вчера на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений в администрации Самары. Провела встречу глава города Елена Лапушкина.
В группе риска - самые опытные
Как рассказал начальник отдела охраны труда городского департамента по управлению персоналом и кадровой политике Вячеслав Наумов, как ни парадоксально, чаще всего получают травмы на производстве опытные сотрудники - в возрасте от 51 до 60 лет. Наиболее опасными сферами являются обрабатывающее производство, транспорт и связь, а самый распространенный вид происшествий - падение с высоты. Основной причиной несчастных случаев, по словам Наумова, остается неудовлетворительная организация труда. Даже если человек нарушил инструкции, в большинстве случаев комиссия по расследованию несчастных случаев признает виновным работодателя.
- Администрация Самары рекомендует руководству организаций контролировать, чтобы сотрудники соблюдали правила и инструкции, применяли средства защиты. Должна быть проведена специальная оценка условий труда, - отметил Наумов.
Председатель Самарского обкома профсоюза работников народного образования и науки Антонина Гудкова обратила внимание на то, что руководство учреждений и предприятий не должно поручать сотрудникам выполнять работу, которая не входит в их обязанности и к которой они не имеют допуска. Иначе риск получения травм увеличивается. Также она отметила: работники должны регулярно проходить медосмотр.
Что с «Родничком»?
Директор МП «Трамвайно- троллейбусное управление» Михаил Ефремов доложил о ситуации с производственным травматизмом. В 2016 году на предприятии произошло 18 несчастных случаев, в 2017-м - шесть, за пять месяцев 2018-го - четыре. Наибольшее количество травм приходится на водителей трамваев и троллейбусов, а также кондукторов.
Ефремов рассказал о том, что делают в ТТУ, чтобы снизить риск новых происшествий. Работники регулярно проходят инструктаж, на собраниях разбирают несчастные случаи, которые имели место на электрическом транспорте.
Участники встречи поинтересовались судьбой базы отдыха «Родничок», которая раньше находилась в ведении предприятия. Для коллектива из 3300 человек она имела большое значение, там отдыхали многие сотрудники ТТУ. В настоящее время база отдыха законсервирована, так как, по словам Ефремова, на ее содержание нет средств. Глава города взяла этот вопрос в проработку.
- В Самаре ведется работа, направленная на снижение производственного травматизма. Важно, что есть результат: количество несчастных случаев уменьшается. Тем не менее расслабляться не стоит, необходимо продолжать действовать в этом направлении, ведь за каждым происшествием - жизнь и здоровье людей, - подчеркнула Лапушкина.
В группе риска - самые опытные
Как рассказал начальник отдела охраны труда городского департамента по управлению персоналом и кадровой политике Вячеслав Наумов, как ни парадоксально, чаще всего получают травмы на производстве опытные сотрудники - в возрасте от 51 до 60 лет. Наиболее опасными сферами являются обрабатывающее производство, транспорт и связь, а самый распространенный вид происшествий - падение с высоты. Основной причиной несчастных случаев, по словам Наумова, остается неудовлетворительная организация труда. Даже если человек нарушил инструкции, в большинстве случаев комиссия по расследованию несчастных случаев признает виновным работодателя.
- Администрация Самары рекомендует руководству организаций контролировать, чтобы сотрудники соблюдали правила и инструкции, применяли средства защиты. Должна быть проведена специальная оценка условий труда, - отметил Наумов.
Председатель Самарского обкома профсоюза работников народного образования и науки Антонина Гудкова обратила внимание на то, что руководство учреждений и предприятий не должно поручать сотрудникам выполнять работу, которая не входит в их обязанности и к которой они не имеют допуска. Иначе риск получения травм увеличивается. Также она отметила: работники должны регулярно проходить медосмотр.
Что с «Родничком»?
Директор МП «Трамвайно- троллейбусное управление» Михаил Ефремов доложил о ситуации с производственным травматизмом. В 2016 году на предприятии произошло 18 несчастных случаев, в 2017-м - шесть, за пять месяцев 2018-го - четыре. Наибольшее количество травм приходится на водителей трамваев и троллейбусов, а также кондукторов.
Ефремов рассказал о том, что делают в ТТУ, чтобы снизить риск новых происшествий. Работники регулярно проходят инструктаж, на собраниях разбирают несчастные случаи, которые имели место на электрическом транспорте.
Участники встречи поинтересовались судьбой базы отдыха «Родничок», которая раньше находилась в ведении предприятия. Для коллектива из 3300 человек она имела большое значение, там отдыхали многие сотрудники ТТУ. В настоящее время база отдыха законсервирована, так как, по словам Ефремова, на ее содержание нет средств. Глава города взяла этот вопрос в проработку.
- В Самаре ведется работа, направленная на снижение производственного травматизма. Важно, что есть результат: количество несчастных случаев уменьшается. Тем не менее расслабляться не стоит, необходимо продолжать действовать в этом направлении, ведь за каждым происшествием - жизнь и здоровье людей, - подчеркнула Лапушкина.
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