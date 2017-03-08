В Самаре снизилась заболеваемость гриппом
По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю, с 27 февраля по 5 марта, в Самарской области зарегистрировано 11793 случая ОРВИ и гриппа.
Отмечено превышение пороговых значений заболеваемости ОРВИ и гриппом на 15,0%. В Самаре этот показатель ниже эпидемического порога на 38,3%. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости по области на 7,3% и снижение заболеваемости по Самаре на 4,3%. Больше всего люди болеют вирусом гриппа типа А (H3N2). За прошедшую неделю в 6 классах трех школ и трех группах двух дошкольных учреждений введен карантин.
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