В Самаре снизилась заболеваемость гриппом

Отмечено превышение пороговых значений заболеваемости ОРВИ и гриппом на 15,0%. В Самаре этот показатель ниже эпидемического порога на 38,3%. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости по области на 7,3% и снижение заболеваемости по Самаре на 4,3%. Больше всего люди болеют вирусом гриппа типа А (H3N2). За прошедшую неделю в 6 классах трех школ и трех группах двух дошкольных учреждений введен карантин.