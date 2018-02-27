В Самаре снимают фильм о Первой мировой войне
Картина расскажет про историю особого полка.
Первые сцены фильма «Время собирать цветы» отсняли на улице Ленинской. Как рассказал sgpress.ru режиссер и краевед Олег Ракшин, картина рассказывает об истории 2-го особого полка, сформированного в Самаре в годы Первой мировой войны. Его представители воевали во Франции в составе русского экспедиционного корпуса.
- Работа над батальными эпизодами будет проходить в Самарской области. Часть съёмок пройдёт во Франции. Для фильма мы возьмем интервью у отечественных и французских историков, - пояснил Ракшин.
Премьера фильма состоится в ноябре 2018 года к 100-летнему юбилею окончания Первой мировой войны.
Автор фото: студия «Краеведофф».
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