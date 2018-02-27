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В Самаре снимают фильм о Первой мировой войне

Картина расскажет про историю особого полка. 
 
Первые сцены фильма «Время собирать цветы» отсняли на улице Ленинской. Как рассказал sgpress.ru режиссер и краевед Олег Ракшин, картина рассказывает об истории 2-го особого полка, сформированного в Самаре в годы Первой мировой войны. Его представители воевали во Франции в составе русского экспедиционного корпуса. 
 
- Работа над батальными эпизодами будет проходить в Самарской области. Часть съёмок пройдёт во Франции. Для фильма мы возьмем интервью у отечественных и французских историков, - пояснил Ракшин. 
 
Премьера фильма состоится в ноябре 2018 года к 100-летнему юбилею окончания Первой мировой войны. 
 
Автор фото: студия «Краеведофф».

Дата: 26 февраля 2018 , 18:22
290
Автор текста: Жанна Скокова
Автор фото: студия "Краеведофф"
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