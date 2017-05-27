В Самаре снесут несколько жилых домов для развития территории в центре города
В городе развивают застроенную территорию в границах улиц Степана Разина, Некрасовской, Максима Горького, Льва Толстого в Самарском районе. Площадь территории - 0,8 га.
Согласно постановлению главы города Олега Фурсова, опубликованному в субботу, 27 мая, на данном участке несколько зданий подлежат сносу и реконструкции. Это дома на ул. А. Толстого, 123, 125а, 127а; ул. Некрасовская, 10а, 10б, 10в, 14в, 14а, 12; ул. Степана Разина, 142, 144, 140/16-18аб. На их месте появятся объекты социального и коммунально-бытового назначения и инженерной инфраструктуры.
Согласно постановлению главы города Олега Фурсова, опубликованному в субботу, 27 мая, на данном участке несколько зданий подлежат сносу и реконструкции. Это дома на ул. А. Толстого, 123, 125а, 127а; ул. Некрасовская, 10а, 10б, 10в, 14в, 14а, 12; ул. Степана Разина, 142, 144, 140/16-18аб. На их месте появятся объекты социального и коммунально-бытового назначения и инженерной инфраструктуры.
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