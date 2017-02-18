В Самаре снесли еще семь незаконных рекламных конструкций
Cегодня c территории Самары убрали семь незаконных рекламных щитов.
Одна из конструкций портила вид улицы Стара-Загора последние десять лет. Команда монтажников меньше, чем за час, освободила от сомнительного "украшения" пешеходную зону. Корреспондент sgpress.ru наблюдал за работой.
- Конструкция нестандартная, поэтому пришлось срезать ее, используя сварочный аппарат. В других случаях достаточно открутить болты, - пояснил Николай Морозов, представитель порядной организации, которая занимается сносом конструкций.
Помимо ручных инструментов для демонтажа потребовался автокран. С его помощью щит погрузили в машину и отправили на утилизацию.
Представитель комитета по наружной рекламе департамента городского хозяйства и экологии Дмитрий Рязанов рассказал, что работа по сносу незаконных рекламных конструкций с улиц Самары проводится по поручению главы города Олега Фурсова:
- Нам дано задание расчистить от незаконных конструкций бульвар улицы Стара-Загора и прилегающих к ней. На этой территории мы выявили объекты, которые будут ликвидированы согласно предписаниям, - пояснил специалист.
Помимо работы, которую специалисты вели на улице Стара-Загора, незаконные конструкции сегодня вывозили также с Советской армии, Георгия Димитрова и других.
Одна из конструкций портила вид улицы Стара-Загора последние десять лет. Команда монтажников меньше, чем за час, освободила от сомнительного "украшения" пешеходную зону. Корреспондент sgpress.ru наблюдал за работой.
- Конструкция нестандартная, поэтому пришлось срезать ее, используя сварочный аппарат. В других случаях достаточно открутить болты, - пояснил Николай Морозов, представитель порядной организации, которая занимается сносом конструкций.
Помимо ручных инструментов для демонтажа потребовался автокран. С его помощью щит погрузили в машину и отправили на утилизацию.
Представитель комитета по наружной рекламе департамента городского хозяйства и экологии Дмитрий Рязанов рассказал, что работа по сносу незаконных рекламных конструкций с улиц Самары проводится по поручению главы города Олега Фурсова:
- Нам дано задание расчистить от незаконных конструкций бульвар улицы Стара-Загора и прилегающих к ней. На этой территории мы выявили объекты, которые будут ликвидированы согласно предписаниям, - пояснил специалист.
Помимо работы, которую специалисты вели на улице Стара-Загора, незаконные конструкции сегодня вывозили также с Советской армии, Георгия Димитрова и других.
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