В Самаре снесли еще семь незаконных рекламных конструкций

Одна из конструкций портила вид улицы Стара-Загора последние десять лет. Команда монтажников меньше, чем за час, освободила от сомнительного "украшения" пешеходную зону. Корреспондент sgpress.ru наблюдал за работой.- Конструкция нестандартная, поэтому пришлось срезать ее, используя сварочный аппарат. В других случаях достаточно открутить болты, - пояснил Николай Морозов, представитель порядной организации, которая занимается сносом конструкций.Помимо ручных инструментов для демонтажа потребовался автокран. С его помощью щит погрузили в машину и отправили на утилизацию.Представитель комитета по наружной рекламе департамента городского хозяйства и экологии Дмитрий Рязанов рассказал, что работа по сносу незаконных рекламных конструкций с улиц Самары проводится по поручению главы города Олега Фурсова:- Нам дано задание расчистить от незаконных конструкций бульвар улицы Стара-Загора и прилегающих к ней. На этой территории мы выявили объекты, которые будут ликвидированы согласно предписаниям, - пояснил специалист.Помимо работы, которую специалисты вели на улице Стара-Загора, незаконные конструкции сегодня вывозили также с Советской армии, Георгия Димитрова и других.