В Самаре следователи начали проверку по факту гибели трех человек при пожаре

На месте пожара были обнаружены тела 60-летнего хозяина дома, а также 49-летних мужчины и женщины, которые проживали в этом же доме.По данному факту начата доследственная проверка. По предварительным данным, пожар произошел в результате неисправности электропроводки, сообщает пресс-служба СУ СКР России по Самарской области.