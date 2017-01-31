В Самаре широко отмечается 90-летие со дня рождения художника Юрия Филиппова

Он создал более 1000 живописных и графических произведений. Наибольшую известность приобрел благодаря своим пейзажам, многие из которых находятся в лучших мировых коллекциях, в том числе Государственной Третьяковской Галереи, Государственного Русского музея, Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина, а также в посольствах России во Франции, Турции, Израиля, Индонезии. Его работы есть в частных собраниях и художественных галереях России и за рубежом (США, Канада, Германия, Англия и др.).27 января 2017 года в Самарской публичной библиотеке состоялась встреча родственников Юрия Филиппова, его коллег, представителей общественности и администрации города, на которой они поделились воспоминаниями об этом выдающемся деятеле искусства. Один из организаторов встречи, член Союза художников России Владимир Востриков рассказал о запланированных мероприятиях, приуроченных к 90-летию со дня рождения художника.