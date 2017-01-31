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В Самаре широко отмечается 90-летие со дня рождения художника Юрия Филиппова

3 февраля 2017 года исполнилось бы 90 лет со дня рождения самарского художника, члена Союза художников России, заслуженного деятеля искусств России Юрия Ивановича Филиппова, который стал продолжателем лучших традиций русской реалистичной школы.

Он создал более 1000 живописных и графических произведений. Наибольшую известность приобрел благодаря своим пейзажам, многие из которых находятся в лучших мировых коллекциях, в том числе Государственной Третьяковской Галереи, Государственного Русского музея, Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина, а также в посольствах России во Франции, Турции, Израиля, Индонезии. Его работы есть в частных собраниях и художественных галереях России и за рубежом (США, Канада, Германия, Англия и др.).

27 января 2017 года в Самарской публичной библиотеке состоялась встреча родственников Юрия Филиппова, его коллег, представителей общественности и администрации города, на которой они поделились воспоминаниями об этом выдающемся деятеле искусства. Один из организаторов встречи, член Союза художников России Владимир Востриков рассказал о запланированных мероприятиях, приуроченных к 90-летию со дня рождения художника. 




















































































Дата: 31 января 2017 , 17:05
89
Автор текста: Татьяна Гриднева
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