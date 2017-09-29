В Самаре серозным менингитом заболели 60 человек

По данным регионального Роспотребнадзора, в Самаре растет заболеваемость менингитом. Сейчас число заболевших, регистрируемых еженедельно, достигло 60 человек.В школе №7 в Крутых Ключах из-за этого приостановлено обучение. Также Роспотребнадзор направил предложения в профильное министерство и городской департамент образования приостановить учебный процесс в школах, где регистрируется вспышка менингита.