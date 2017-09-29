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В Самаре серозным менингитом заболели 60 человек

В основном болеют дети от трех до 14 лет.

По данным регионального Роспотребнадзора, в Самаре растет заболеваемость менингитом. Сейчас число заболевших, регистрируемых еженедельно, достигло 60 человек.

В школе №7 в Крутых Ключах из-за этого приостановлено обучение. Также Роспотребнадзор направил предложения в профильное министерство и городской департамент образования приостановить учебный процесс в школах, где регистрируется вспышка менингита. 
Дата: 29 сентября 2017 , 21:28
90
Автор текста: Ксения Кармазина
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