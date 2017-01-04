В Самаре семья погибла от отравления угарным газом
Трагический инцидент произошёл в ночь со 2 на 3 января в одном из домов в районе пересечения улиц Аэродромной и Авроры.
Как пишет Волга Ньюс, по предварительной версии, мужчина и женщина, а также 8-летняя девочка погибли из-за отравления газом. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Как пишет Волга Ньюс, по предварительной версии, мужчина и женщина, а также 8-летняя девочка погибли из-за отравления газом. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
3 января 2017
172
3 января 2017
227
2 января 2017
392
2 января 2017
284
2 января 2017
306
2 января 2017
336
31 декабря 2016
853
31 декабря 2016
417
30 декабря 2016
479
3 января 2017 , 18:54
172
Трагический инцидент произошёл в ночь со 2 на 3 января в одном из домов...
3 января 2017 , 11:46
227
Возгорание было зафиксировано вчера в 17:23.
2 января 2017 , 13:29
392
В социальных сетях появились фото страшного ДТП, которое произошло в Самаре на улице...
2 января 2017 , 13:18
284
Возгорание было зафиксировано сегодня ночью в Самаре.
2 января 2017 , 13:11
306
Сегодня рано утром, в 5:37 в Самарской области произошел крупный пожар.
2 января 2017 , 12:46
291
По официальным данным полиции, за 31 декабря прошлого года и 1 января 2017 года в...
2 января 2017 , 12:32
336
Авария произошла в первый день нового года.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
11 декабря 2016
12437
1
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
15 декабря 2016
7849
4
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
11 декабря 2016
6956
1
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
11 декабря 2016
6946
В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
5 декабря 2016
550
Как рассказал заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрей...
5 декабря 2016
329
Пожар случился 3 декабря в 14:22 в селе Семеновка Кинель-Черкасского района.
5 декабря 2016
323
Очередной суточный максимум осадков был зафиксирован в субботу, 3 декабря.
5 декабря 2016
316
Инцидент произошел в супермаркете на улице Гайдара в городе Отрадный.