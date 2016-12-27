В Самаре семейная пара погибла от отравления угарным газом

По данным Волга Ньюс, тела погибших обнаружили в 18:00. Следов насилия на них нет.По предварительным данным, 28-летняя девушка и ее 34-летний супруг могли погибнуть от отравления угарным газом. Эту версию сейчас проверяют эксперты, уголовное дело пока не возбуждено.