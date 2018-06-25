В Самаре сборная России встретилась с игроками клуба - Чемпиона мира по футболу

Игроки команды — воспитанники детского дома, дети из неблагополучных семей. В 2016 году на Чемпионате мира для детей из детских домов и школ-интернатов в Польше «Тотем» завоевал первое место. Самара стала третьим городом, после Москвы и Санкт-Петербурга , принимающим ЧМ-2018, который посетили ребята.В нашем городе они отправились на речную прогулку по Волге, поиграли в пляжный футбол на набережной, посетили Фестиваль болельщиков FIFA, а также встретились с игроками сборной России.Своими впечатлениями поделился один из юных футболистов Евгений Маргида:- Для меня было очень почетно увидеть их и познакомиться с ними. В сборной России мне больше всех нравятся Денис Черышев, Артем Дзюба и Игорь Акинфеев.