В Самаре сборная России встретилась с игроками клуба - Чемпиона мира по футболу
Наш город посетили воспитанники ФК «Тотем» из Красноярска.
Игроки команды — воспитанники детского дома, дети из неблагополучных семей. В 2016 году на Чемпионате мира для детей из детских домов и школ-интернатов в Польше «Тотем» завоевал первое место. Самара стала третьим городом, после Москвы и Санкт-Петербурга , принимающим ЧМ-2018, который посетили ребята.
В нашем городе они отправились на речную прогулку по Волге, поиграли в пляжный футбол на набережной, посетили Фестиваль болельщиков FIFA, а также встретились с игроками сборной России.
Своими впечатлениями поделился один из юных футболистов Евгений Маргида:
- Для меня было очень почетно увидеть их и познакомиться с ними. В сборной России мне больше всех нравятся Денис Черышев, Артем Дзюба и Игорь Акинфеев.
Игроки команды — воспитанники детского дома, дети из неблагополучных семей. В 2016 году на Чемпионате мира для детей из детских домов и школ-интернатов в Польше «Тотем» завоевал первое место. Самара стала третьим городом, после Москвы и Санкт-Петербурга , принимающим ЧМ-2018, который посетили ребята.
В нашем городе они отправились на речную прогулку по Волге, поиграли в пляжный футбол на набережной, посетили Фестиваль болельщиков FIFA, а также встретились с игроками сборной России.
Своими впечатлениями поделился один из юных футболистов Евгений Маргида:
- Для меня было очень почетно увидеть их и познакомиться с ними. В сборной России мне больше всех нравятся Денис Черышев, Артем Дзюба и Игорь Акинфеев.
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