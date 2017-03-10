В Самаре с одной из охраняемых стоянок был украден строительный кран
Сообщение об исчезновении гусеничного крана ДЭК-251 со стоянки на улице Утевской поступило в полицию 7 марта. Сообщается, что пропавший кран используется для строительства домов.
Как пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, заявители затруднились уточнить, когда именно пропал кран, потому что не следили за ним с октября прошлого года. При этом в краже заподозрен директор одной из строительных фирм. В настоящее время правоохранительные органы продолжают разбираться в случившемся, уголовное дело пока не возбуждено.
Как пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, заявители затруднились уточнить, когда именно пропал кран, потому что не следили за ним с октября прошлого года. При этом в краже заподозрен директор одной из строительных фирм. В настоящее время правоохранительные органы продолжают разбираться в случившемся, уголовное дело пока не возбуждено.
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