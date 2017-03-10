В Самаре с одной из охраняемых стоянок был украден строительный кран

Как пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, заявители затруднились уточнить, когда именно пропал кран, потому что не следили за ним с октября прошлого года. При этом в краже заподозрен директор одной из строительных фирм. В настоящее время правоохранительные органы продолжают разбираться в случившемся, уголовное дело пока не возбуждено.