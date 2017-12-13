В Самаре с фасадов домов демонтируют неприглядные и незаконные рекламные вывески

В Ленинском районе в этом году демонтировали 187 рекламных конструкций, демонтировали и заменили 58 вывесок. По состоянию на 11 декабря этого года, требуются замена 25 информационных вывесок и демонтаж 32 рекламных конструкций магазинов и кафе. В Самарском районе собственники демонтировали 23 рекламные конструкции. Также были выданы два предписания о демонтаже рекламных конструкций на улице Куйбышева, 83. Их демонтировали собственники за свой счет. По поводу рекламных конструкций, размещенных на доме №62 на улице Фрунзе, было направлено обращение в полицию.В Железнодорожном районе за этот год было демонтировано 82 вывески на «гостевых» улицах и на улице Авроры. Районным архитектором было подготовлено 32 эскиза по оформлению объектов, расположенных на первых этажах жилых домов и отдельно стоящих киосков. Часть предложений уже реализовали. Также были убраны незаконные вывески и рекламные конструкции с торговых павильонов на улице Спортивной 13в и с первого этажа дома № 121 на улице Красноармейской.После встречи администрации района с собственником ТЦ "Журавель" были демонтированы все самовольно установленные вывески. Была достигнута договоренность о приведении в порядок внешнего вида торгового центра согласно разработанному эскизному проекту. Также после переговоров с руководством Хлебозавода №2 фасад предприятия освободили от рекламы.Продолжается работа по приведению в порядок фасадов зданий и в других районах Самары. Наибольшее число размещенных на них конструкций убрали в Куйбышевском (252 вывески) и Промышленном (196 вывесок) районах за счет средств собственников. Также, по данным управления информации и аналитики мэрии Самары, в Советском районе демонтировали 61 вывеску, в Красноглинском - 173, в Октябрьском - 92, в Кировском - 79.