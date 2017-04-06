В Самаре с арендаторами участков, которые затягивают строительство, расторгают договоры

Сейчас в Самарском районе расположено десять стройплощадок, и половина из них «стоят», то есть строительство идет очень медленно или вовсе не ведется несколько лет.



Оно заморожено по разным причинам. В большинстве случаев арендаторы земельных участков в процессе оформления документов или во время работ столкнулись с финансовыми, юридическими либо другими проблемами. Между тем эти земельные участки могли быть использованы более эффективно.



Например, в 2012-м компания «Проперти Руссия» огородила территорию на пересечении улиц Ленинградской и Чапаевской. Она собиралась за полтора года построить двухэтажный торгово-офисный центр и разместить в нем магазин одежды известного итальянского бренда. Но возводить здание так и не начали, забор с пешеходной зоны не убрали. Участок, привлекательный во всех смыслах, не осваивается.



Часто жители недовольны, что по соседству с ними располагаются замороженные стройки. Они занимают полезное пространство, да и выглядят не лучшим образом. Одна из таких площадок находится на ул. Водников, 99. Здесь застройщик успел возвести четыре этажа из девяти и на этом остановился. Причем работы велись незаконно, без разрешения на строительство. Ограждение этой площадки покосилось, на него упало дерево, вокруг грязно, валяется мусор. К тому же территория недостроя перекрывает проезжую часть улицы Водников между Ленинградской и Венцека.



По поручению главы Самары Олега Фурсова департамент градостроительства провел инвентаризацию земельных участков, которые находятся в аренде и предназначены для возведения зданий. В итоге с застройщиками, затягивающими освоение территорий, имеющими долги по арендным платежам, не получившими разрешение на строительство, ведомство расторгает договоры. И эту практику муниципалитет намерен продолжать, поскольку земля должна работать.



Освободившиеся участки можно реализовывать через аукционы, использовать в программах государственно-частного партнерства, для решения проблем обманутых дольщиков.



Как рассказали «СГ» в отделе архитектуры администрации Самарского района, местные власти, в свою очередь, обследуют состояние всех стройплощадок, расположенных на территории. В частности, они обращают внимание на исправность и чистоту ограждений, на наличие пунктов мойки колес, на порядок на прилегающей территории. На контроле и случаи, когда арендаторы выходят за площадки, отведенные им для строительства, то есть захватывают общественное пространство. Административная комиссия района составляет протоколы о нарушениях, рассматривает их на заседаниях, и застройщикам выписывают штрафы.



О будущем не освоенных в срок территорий



Игорь Рязанов, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ИМУЩЕСТВЕННЫМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:



Мы должны отдельно рассматривать ситуацию по каждой площадке, если она долгое время не осваивается. Нужно поднимать договор аренды земельного участка, смотреть условия, на которых он был передан застройщику. Они не выполняются? Тогда необходимо забирать площадку назад, в город, расторгать договор аренды и предоставлять ее другим организациям.



Андрей Бросайло, ДЕПУТАТ СОВЕТА САМАРСКОГО РАЙОНА:



Депутаты райсовета занимаются решением этого сложного вопроса в рамках своих полномочий. Благодаря, в том числе, нашим обращениям была освобождена проезжая часть улицы Степана Разина, много лет перекрытая стройплощадкой в районе улицы Ленинградской. Считаю, что такие площадки нельзя оставлять без внимания, забывать о них. Если строительство стартовало, возводить новый объект выгодно, экономически целесообразно, завершать его, искать новых застройщиков, заинтересовывать их. Но в каждом случае нужно действовать индивидуально.



Александр Федякин, ЖИТЕЛЬ САМАРЫ:



Замечаю, что часто брошенные стройплощадки и выглядят плохо: забор падает, вокруг - грязь, мусор, туда забираются люди без определенного места жительства, хулиганы... Если территорию огородили, но за три года так не приступили к строительству, то, думаю, властям нужно забирать землю у этой компании. В Самаре не хватает свободных площадей, особенно в исторической части города, и желающие действовать быстрее, возвести что-то полезное, наверняка найдутся. Можно, в конце концов, обустроить новую зону отдыха, возвести детский сад и другие социальные объекты.