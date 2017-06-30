В Самаре с 3 июля отключат горячую воду на Гастелло, Ташкентской и Ново-Садовой

Специалисты начнут плановый ремонт третьей тепломагистрали Самарской ТЭЦ.



Как сообщает пресс-служба ПТС, в связи с плановым ремонтом с 3 по 16 июля на две недели отключат горячее водоснабжение в границах Ташкентской, Георгия Димитрова, Солнечной, Ново-Садовой, Гастелло, Московского шоссе.



Сейчас теплоэнергетики приступили к заполнению водой второй тепломагистрали, которую ремонтировали с 19 по 28 июня. До конца недели специалисты ПТС совместно с коммунальными организациями возобновят подачу горячей воды жителям. Точные сроки подключения в каждом конкретном доме могут зависеть от ремонта внутридомовых теплопринимающих установок, проводимых УК самостоятельно.