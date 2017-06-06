В Самаре руководитель ООО «Лидер» заплатил штраф за самовольную автостоянку

В ходе разбирательств стало известно, что земельные участки для использования в указанных целях не оформлялись.По выявленным нарушениям в отношении руководителя предприятия, а также в отношении самой организации было возбуждено 4 дела. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, постановлениями Управления Росреестра Самарской области юридическое лицо - ООО «Лидер» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в общем размере 1,4 млн рублей, а виновное должностное лицо - гендиректор организации был оштрафован на 600 тысяч рублей.