В Самаре родители будущих выпускников сдадут ЕГЭ

В этот день родители нынешних и будущих выпускников смогут познакомиться с процедурой сдачи ЕГЭ и сами сдать экзамен. По словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, взрослые смогут сами убедиться в том, что задания тестирования соответствуют школьной программе.