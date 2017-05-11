В Самаре решают вопрос о замене материала кровли стадиона
По словам губернатора Самарской области Николая Меркушкина, он будет лучше и технологичнее ранее предложенных.
- В ближайшие дни мы рассмотрим новый вариант материала для кровли "Самара Арены" и примем решение. Это последние технологии, - рассказал глава региона.
Помимо этого, он прокомментировал информацию о сроках строительства стадиона к Чемпионату мира по футболу.
- Да, отставание есть, но оно небольшое. Это связано только с тем, что мы настояли на сохранении проекта, который был создан изначально. Подрядчик считает, что проект сложный и тяжелый. Тем не менее, если бы мы его упростили, то стадион был бы уже другим, не привязанным к космической тематике. Вице-премьер Виталий Мутко в ноябре прошлого года одобрил строительство стадиона в том виде, каком его сейчас возводят.
Кроме того, на «Самара Арене» завершают установку пирамидальных металлических опор.
Как сообщает компания-заказчик «Спорт-Инжиниринг», на данный момент установлены все 32 опоры. Строителям осталось доделать «ногу» последней из них.
- К опорам крепятся уходящие к вершине купола консоли. Они и придают куполу сооружения форму летающей тарелки. Монтаж консолей планируется завершить летом. Сегодня готовность купола составляет 66%.
Сейчас на стройплощадке самарского стадиона работают почти 2,3 тысячи строителей, а его ориентировочная готовность – около 65%.
- В ближайшие дни мы рассмотрим новый вариант материала для кровли "Самара Арены" и примем решение. Это последние технологии, - рассказал глава региона.
Помимо этого, он прокомментировал информацию о сроках строительства стадиона к Чемпионату мира по футболу.
- Да, отставание есть, но оно небольшое. Это связано только с тем, что мы настояли на сохранении проекта, который был создан изначально. Подрядчик считает, что проект сложный и тяжелый. Тем не менее, если бы мы его упростили, то стадион был бы уже другим, не привязанным к космической тематике. Вице-премьер Виталий Мутко в ноябре прошлого года одобрил строительство стадиона в том виде, каком его сейчас возводят.
Кроме того, на «Самара Арене» завершают установку пирамидальных металлических опор.
Как сообщает компания-заказчик «Спорт-Инжиниринг», на данный момент установлены все 32 опоры. Строителям осталось доделать «ногу» последней из них.
- К опорам крепятся уходящие к вершине купола консоли. Они и придают куполу сооружения форму летающей тарелки. Монтаж консолей планируется завершить летом. Сегодня готовность купола составляет 66%.
Сейчас на стройплощадке самарского стадиона работают почти 2,3 тысячи строителей, а его ориентировочная готовность – около 65%.
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