В Самаре решают вопрос о замене материала кровли стадиона

- В ближайшие дни мы рассмотрим новый вариант материала для кровли "Самара Арены" и примем решение. Это последние технологии, - рассказал глава региона.Помимо этого, он прокомментировал информацию о сроках строительства стадиона к Чемпионату мира по футболу.- Да, отставание есть, но оно небольшое. Это связано только с тем, что мы настояли на сохранении проекта, который был создан изначально. Подрядчик считает, что проект сложный и тяжелый. Тем не менее, если бы мы его упростили, то стадион был бы уже другим, не привязанным к космической тематике. Вице-премьер Виталий Мутко в ноябре прошлого года одобрил строительство стадиона в том виде, каком его сейчас возводят.Кроме того, на «Самара Арене» завершают установку пирамидальных металлических опор.Как сообщает компания-заказчик «Спорт-Инжиниринг», на данный момент установлены все 32 опоры. Строителям осталось доделать «ногу» последней из них.- К опорам крепятся уходящие к вершине купола консоли. Они и придают куполу сооружения форму летающей тарелки. Монтаж консолей планируется завершить летом. Сегодня готовность купола составляет 66%.Сейчас на стройплощадке самарского стадиона работают почти 2,3 тысячи строителей, а его ориентировочная готовность – около 65%.