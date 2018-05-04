В Самаре ремонтируют два сквера на Красноармейской

В Самаре начали ремонт двух скверов – сквера Сафонова на пересечении улиц Красноармейской и Арцыбушевской и сквера около дома №62 на улице Красноармейской. Рабочие уже сняли старый асфальт. Ремонт планируют завершить в течение месяца. Улица Красноармейская входит в гостевой маршрут предстоящего ЧМ-2018.Напомним, что в прошлом году на пересечении Красноармейской и Арцыбушевской за счет инвестора была отремонтирована Ильинская площадь. Там заменили асфальт и уложили плитку, оборудовали систему автоматического полива газонов. На площади установили новые лавочки, рядом построили детскую площадку.