В Самаре реализуется программа по организации оплачиваемых общественных работ
Горожане, которые по той или иной причине не трудоустроены на постоянной основе, вправе воспользоваться возможностями, которые предоставляет программа по организации оплачиваемых работ.
- Эта программа реализуется с 1991 года, она подразумевает временное трудоустройство граждан на предприятия Самары, - рассказывает начальник отдела специальных программ занятости Центра занятости населения городского округа Самара Наталья Чегодаева. - Предприятия могут быть любой формы собственности: общественные, коммерческие, муниципальные или государственные. Обычно это труд, не предполагающий какой-либо специальной подготовки, по графику, заданному работодателем - это может быть как полный, так и сокращенный рабочий день.
Чегодаева пояснила, что в период временного трудоустройства человек, который зарегистрирован в Центре занятости и признан безработным, сохраняет этот статус. Он получает пособие по безработице, назначенное в соответствии с «Законом о занятости населения в РФ», временную материальную поддержку от Центра занятости (до 1700 рублей в месяц), а главное - продолжает заниматься поиском постоянной работы. В прошлом году возможностью подработать воспользовались около 500 самарцев.
В этом году сотрудникам Центра занятости предстоит трудоустроить более 1000 человек. Средства на зарплату им выделяются из областного бюджета. В основном граждане занимаются курьерской доставкой, обработкой архивных данных, заняты на благоустройстве, уборке и озеленении губернской столицы. Период трудоустройства - не более месяца.
Сейчас ведутся переговоры с организациями, которые заинтересованы в таких «временных руках». Глава Самары Олег Фурсов поручил руководителям муниципальных предприятий активно сотрудничать в этом вопросе со службой занятости.
- Эта программа реализуется с 1991 года, она подразумевает временное трудоустройство граждан на предприятия Самары, - рассказывает начальник отдела специальных программ занятости Центра занятости населения городского округа Самара Наталья Чегодаева. - Предприятия могут быть любой формы собственности: общественные, коммерческие, муниципальные или государственные. Обычно это труд, не предполагающий какой-либо специальной подготовки, по графику, заданному работодателем - это может быть как полный, так и сокращенный рабочий день.
Чегодаева пояснила, что в период временного трудоустройства человек, который зарегистрирован в Центре занятости и признан безработным, сохраняет этот статус. Он получает пособие по безработице, назначенное в соответствии с «Законом о занятости населения в РФ», временную материальную поддержку от Центра занятости (до 1700 рублей в месяц), а главное - продолжает заниматься поиском постоянной работы. В прошлом году возможностью подработать воспользовались около 500 самарцев.
В этом году сотрудникам Центра занятости предстоит трудоустроить более 1000 человек. Средства на зарплату им выделяются из областного бюджета. В основном граждане занимаются курьерской доставкой, обработкой архивных данных, заняты на благоустройстве, уборке и озеленении губернской столицы. Период трудоустройства - не более месяца.
Сейчас ведутся переговоры с организациями, которые заинтересованы в таких «временных руках». Глава Самары Олег Фурсов поручил руководителям муниципальных предприятий активно сотрудничать в этом вопросе со службой занятости.
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