В Самаре разыскивают водителя, сбившего ребенка на Стара-Загоре

Авария произошла в прошлый вторник, 23 января, в 12:45.



По данным ГУ МВД по Самарской области, неизвестный водитель за рулем неустановленной машины ехал по Стара-Загоре со стороны Георгия Димитрова в направлении проспекта Кирова. В районе дома №177 на Стара-Загоре он сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. После этого водитель оставил место ДТП.



В результате аварии ребенок получил травмы, с которыми самостоятельно обратился в больницу.



Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией, просят обращаться по адресу: ул. Литвинова, 360 - или звонить по телефонам: 228-53-49 – отделение розыска, 373-78-78 – дежурная часть.