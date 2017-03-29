В Самаре разыскивают водителя, сбившего на Ташкентской женщину

Вечером 28 марта в полицию из больницы поступило сообщение об обращении за медпомощью 58-летней женщины.



По данным врачей, пациентка получила травмы в результате дорожной аварии, произошедшей в 13:00 того же дня на улице Ташкентской в Кировском районе.



Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что водитель неустановленного авто ехал со стороны Московского шоссе в направлении Стара-Загоры. По предварительной версии полицейских, в пути автомобилист сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемой «зебре». Сразу после этого водитель скрылся с места происшествия.



Женщину с трамвами доставили в больницу, где ее госпитализировали. В настоящее время полицейские разыскивают предполагаемого виновника аварии и устанавливают все подробности произошедшего.



Гражданам, ставшим свидетелями данного ДТП или располагающим достоверной информацией о личности скрывшегося автомобилиста, просьба обращаться по телефонам: (846) 373-78-78; (846) 951-91-21 (ДЧ ОГИБДД УМВД России по Самаре) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).