В Самаре разыскивают водителя, который сбил 17-летнюю девушку
ДТП произошло 12 декабря в 16.50 в Кировском районе.
Неустановленный водитель за рулем неустановленного авто ехал по улице Стара-Загора со стороны проспекта Кирова в направлении Георгия Димитрова. В пути он сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемой «зебре».
После наезда водитель скрылся с места аварии. Пострадавшая смогла самостоятельно обратиться в больницу.
Полиция Самары ведет розыск скрывшегося водителя и просит очевидцев обратиться в отделение розыска 3 роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по Самаре по адресу: ул. Литвинова, 360 или сообщить по телефону: 228-53-49.
Неустановленный водитель за рулем неустановленного авто ехал по улице Стара-Загора со стороны проспекта Кирова в направлении Георгия Димитрова. В пути он сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемой «зебре».
После наезда водитель скрылся с места аварии. Пострадавшая смогла самостоятельно обратиться в больницу.
Полиция Самары ведет розыск скрывшегося водителя и просит очевидцев обратиться в отделение розыска 3 роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по Самаре по адресу: ул. Литвинова, 360 или сообщить по телефону: 228-53-49.
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