В Самаре разыскивают водителя, который сбил 17-летнюю девушку

Неустановленный водитель за рулем неустановленного авто ехал по улице Стара-Загора со стороны проспекта Кирова в направлении Георгия Димитрова. В пути он сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемой «зебре».После наезда водитель скрылся с места аварии. Пострадавшая смогла самостоятельно обратиться в больницу.Полиция Самары ведет розыск скрывшегося водителя и просит очевидцев обратиться в отделение розыска 3 роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по Самаре по адресу: ул. Литвинова, 360 или сообщить по телефону: 228-53-49.