В Самаре разыскивают самый старый футбольный мяч

В Самаре проводят конкурс на самый старый футбольный мяч. Потенциальным участникам предлагают найти раритетную кожаную сферу, так называемую «трехклинку». Победителем станет обладатель самого старого экземпляра. Его выберет экспертная комиссия. Участники конкурса в обмен на старый получат новые мячи с автографами игроков самарских «Крыльев Советов».Помимо этого, как заверяют организаторы, абсолютно все находки примут участие в «Футболе запасной столицы». Во время праздника из старых мячей на поле «Локомотива» составят арт-объект, рядом с которым можно будет сфотографироваться.Подробности конкурса можно узнать у организаторов по телефону 8 (846) 333-333-8. Также справки можно получить, написав на электронную почту samara.stolica@yandex.ru.