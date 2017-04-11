В Самаре разыскивают самый старый футбольный мяч
В обмен на раритетный спортивный снаряд можно получить мяч с автографами футболистов «Крыльев Советов».
В Самаре проводят конкурс на самый старый футбольный мяч. Потенциальным участникам предлагают найти раритетную кожаную сферу, так называемую «трехклинку». Победителем станет обладатель самого старого экземпляра. Его выберет экспертная комиссия. Участники конкурса в обмен на старый получат новые мячи с автографами игроков самарских «Крыльев Советов».
Помимо этого, как заверяют организаторы, абсолютно все находки примут участие в «Футболе запасной столицы». Во время праздника из старых мячей на поле «Локомотива» составят арт-объект, рядом с которым можно будет сфотографироваться.
Подробности конкурса можно узнать у организаторов по телефону 8 (846) 333-333-8. Также справки можно получить, написав на электронную почту samara.stolica@yandex.ru.
В Самаре проводят конкурс на самый старый футбольный мяч. Потенциальным участникам предлагают найти раритетную кожаную сферу, так называемую «трехклинку». Победителем станет обладатель самого старого экземпляра. Его выберет экспертная комиссия. Участники конкурса в обмен на старый получат новые мячи с автографами игроков самарских «Крыльев Советов».
Помимо этого, как заверяют организаторы, абсолютно все находки примут участие в «Футболе запасной столицы». Во время праздника из старых мячей на поле «Локомотива» составят арт-объект, рядом с которым можно будет сфотографироваться.
Подробности конкурса можно узнать у организаторов по телефону 8 (846) 333-333-8. Также справки можно получить, написав на электронную почту samara.stolica@yandex.ru.
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