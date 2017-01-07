В Самаре разыскивается водитель, травмировавший 10-летнюю девочку

Неустановленный водитель на неустановленном авто ехал в поселке Зубчаниновка по улице Александра Невского в направлении Краснопресненской. Напротив дома № 92 по Александра Невского он не справился с управлением и съехал с дороги в снежный вал. После этого неустановленный водитель покинул место ДТП. Повреждения, не опасные для жизни, получила 10-летняя девочка.Отдел ГИБДД У МВД России по Самаре ведет розыск скрывшегося водителя и просит очевидцев обратиться в отделение розыска 3 роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по Самаре по адресу: ул. Литвинова, 360 или сообщить по телефону: 228-53-49.