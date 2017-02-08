В Самаре разыскивается водитель, сбивший 8-летнего мальчика
Сообщение о том, что за медпомощью обратился несовершеннолетний ребенок, поступило в полицию из больницы. По данным врачей, мальчик получил травмы в результате ДТП, произошедшего 6 февраля в 16:30 на улице Майской в Кировском районе города.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, водитель неустановленного автомобиля ехал со стороны улицы Мирной в направлении Нагорной. По предварительной версии полицейских, в пути следования мужчина наехал на ребенка, переходившего проезжую часть по «зебре». Сразу после этого водитель скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшему первую помощь.
В результате ДТП мальчик получил травмы, с которыми был доставлен в одну из городских больниц. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой. В настоящее время полицейские разыскивают предполагаемого виновника аварии и устанавливают все подробности случившегося.
Очевидцев данного ДТП или располагающих достоверной информацией о личности скрывшегося автомобилиста просьба обращаться по адресу: г. Самара, ул. Литвинова, 360 - либо по телефонам: (846) 228-53-49, 8-927-650-57-77 (отделение розыска), (846) 951-91-21 (дежурная часть полка) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, водитель неустановленного автомобиля ехал со стороны улицы Мирной в направлении Нагорной. По предварительной версии полицейских, в пути следования мужчина наехал на ребенка, переходившего проезжую часть по «зебре». Сразу после этого водитель скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшему первую помощь.
В результате ДТП мальчик получил травмы, с которыми был доставлен в одну из городских больниц. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой. В настоящее время полицейские разыскивают предполагаемого виновника аварии и устанавливают все подробности случившегося.
Очевидцев данного ДТП или располагающих достоверной информацией о личности скрывшегося автомобилиста просьба обращаться по адресу: г. Самара, ул. Литвинова, 360 - либо по телефонам: (846) 228-53-49, 8-927-650-57-77 (отделение розыска), (846) 951-91-21 (дежурная часть полка) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
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