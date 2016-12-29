В Самаре разыскивается водитель, сбивший 14-летнюю девочку
ДТП произошло 22 декабря 8:40 в Кировском районе на пересечении улиц Транзитная и Изыскательская в поселке Зубчаниновка.
Неизвестный водитель (предположительно женщина), управляя неустановленным авто светлого цвета, ехала по улице Транзитной со стороны Аэропортовского шоссе в направлении улицы Изыскательской. В пути водитель наехал на 14-летнюю девочку. Она переходила проезжую часть дороги слева направо в неположенном месте по ходу движения авто. После наезда на пешехода водитель скрылся с места происшествия.
В результате ДТП пострадавшая получила травмы, с которыми самостоятельно обратилась в больницу.
В настоящее время в отношении неустановленного водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. Отдел ГИБДД У МВД России по Самаре ведет розыск скрывшегося водителя и просит очевидцев ДТП обратиться в отделение розыска 3 роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по Самаре по адресу: ул. Литвинова, 360 или сообщить по телефону: 228-53-49.
Неизвестный водитель (предположительно женщина), управляя неустановленным авто светлого цвета, ехала по улице Транзитной со стороны Аэропортовского шоссе в направлении улицы Изыскательской. В пути водитель наехал на 14-летнюю девочку. Она переходила проезжую часть дороги слева направо в неположенном месте по ходу движения авто. После наезда на пешехода водитель скрылся с места происшествия.
В результате ДТП пострадавшая получила травмы, с которыми самостоятельно обратилась в больницу.
В настоящее время в отношении неустановленного водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. Отдел ГИБДД У МВД России по Самаре ведет розыск скрывшегося водителя и просит очевидцев ДТП обратиться в отделение розыска 3 роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по Самаре по адресу: ул. Литвинова, 360 или сообщить по телефону: 228-53-49.
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